BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,82
ALTIN 6.966,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Turnuvada feci kaza! Cirit sporcusu ağır yaralandı, at öldü

Uşak'ta düzenlenen geleneksel atlı cirit turnuvasında iki atın çarpışması sonucu ağır yaralanan sporcu hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.

Müsabakanın 27. dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki V.G'nin bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle atların devrildiği olayda V.G. kendi atının altında kaldı.

Ağır yaralanan V.G, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada V.G'nin bindiği at da telef oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
Otomobil bariyere saplandı!
Otomobil bariyere saplandı!
Okan Buruk: "Şampiyonluğa çok yaklaştık"
Okan Buruk: "Şampiyonluğa çok yaklaştık"
Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği
Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı kızıştı
Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı kızıştı
Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacak
Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacak
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı