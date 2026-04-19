Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in dosyasının yeniden inceleneceğini söyledi. tv100'e konuşan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş Bakan Gürlek'in açıklamalarının kendilerine umut olduğunu söyledi. Kabaiş ayrıca, "Rojin'in cinayet olduğu kesindir. Delilleri yok ettiler" dedi.

Abone ol

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki cansız bedeni bulunmuştu.Rojin Kabaiş'in davasında belirsizlik devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz gün "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor." açıklamasında bulundu.

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş tv100'de Nilüfer Kutlu'nun programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ROJİN'İN CİNAYET OLDUĞU KESİN"

Dosyaya ilişkin konuşan Kabaiş, şu ifadelere yer verdi;

"Adalet Bakanımız tarihi bir adım attı. Bakanımıza hürmetlerimi sunuyorum. Gülistan Doku ile Rojin Kabaiş'in akıbeti aynıdır. Kamera kayıtları silinmiş. Ben bunu biliyorum çok araştırdım. Ama Rojin'in cinayet olduğu kesindir. Titizlikle çalışmalar yapılırsa Rojin'in katili de bulunacak.

"ADALET BAKANIMIZA ÇOK GÜVENİYORUM"

Ben çok umutluyum. Sayın bakanımız burada olsaydı ben gidip elini öperdim. Genç kızların hakkı bu şekilde savunulması lazımdır. Delilleri yok ettiler. Kameraları yok ediyorlar. bizim üzerimize geliyorlar. Adalet Bakanımıza çok güveniyorum. Rojin'in olayı çözülecek. Benim kızımın vücudunda 2 erkek DNA'sı tespit edildi. Bir sene sonra bize bunu söylediler. Bu 2 kişi kimdir? Bunların araştırılması lazım. Katlettiler, göl kenarına bıraktırlar ve intihar süsü verdiler."