İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul'da, "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek maraton nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Sahil Kennedy Caddesi güney yolu Samatya ile Yenikapı mevkileri arası ve Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol Namık Kemal varyantı saat 02.00'den itibaren kapalı olacak.

Saat 04.00 itibarıyla da Kadir Has, Ayvansaray, Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Ragıp Gümüşpala, Ankara, Sahil Kennedy Samatya varyantı ile Sirkeci ışıklar arası, Namık Kemal, Reşadiye caddeleri ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli acil çıkışları, tünelin Aksaray ayrımları, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti ile Karaköy Meydan Galata Köprüsü ve Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Atatürk Bulvarı, Avrasya Tüneli transit yol, Atatürk Köprüsü ve Haliç Köprüsü ile Vatan, Millet, Fevzipaşa, Türkeli, Aksaray, Orgeneral Nafiz Gürman, Onuncu Yıl, Küçük Langa Aralığı, Tersane, Necatibey, Kemeraltı, Refik Saydam caddeleri, D-100 kuzey-güney yolu ve Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Rojin Kabaiş'in babası konuştu: "Delilleri yok ettiler"
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Kredi kartı kullananlar dikkat! Düzenleme askıya alındı, değişmeyecek
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
Öğrenci yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
İran: "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkası da geçemez"
Otomobil bariyere saplandı!
Otomobil bariyere saplandı!
Okan Buruk: "Şampiyonluğa çok yaklaştık"
Okan Buruk: "Şampiyonluğa çok yaklaştık"
Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği
Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı kızıştı
Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı kızıştı
Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacak
Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacak
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü
Mersin'de sağanak nedeniyle yol çöktü
Okan Buruk: Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim
Okan Buruk: Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim