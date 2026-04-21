‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırının ardından, "failin ölmediği ve yaralı şekilde olay yerinden kaçırıldığına" ilişkin iddiaları yalanladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, başsavcılıkça yapılan olay yeri incelemesinde failin olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiği, ardından kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
-"Söz konusu olay akabinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna nakledilmiştir.

-Günün nöbetçi Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır.
-Bu kapsamda, şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkilerinin bulunduğu hususu da sabittir.

Ayrıca halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak mahiyette yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerle alakalı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmalar başlatılmıştır. Asılsız haber ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, olaya ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan resmi açıklamaların takip edilmesi hususu önem arz etmektedir."

İlgili Haberler
Rehberlik öğretmeni saldırı anını anlattı! Önce trafo patladı sandık sınıfa girince... İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu çıktı! 14'lük caninin ölüm nedeni belli oldu Öğrencilerine kalkan olan Ayla Öğretmen'in eşinden kötü haber! Kahramanmaraş okul katliamına ağlıyor! 9 öğrenci ve öğretmenin cenazesi kahretti Okul saldırılarını örnek gösterdi tehdit etti! Kan donduran yeni paylaşım Saldırıda çocuğunu kaybeden baba anlattı! "Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olmuş"
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ortaya çıktı! Böyle küfür etmiş
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ortaya çıktı! Böyle küfür etmiş
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı