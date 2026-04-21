Taner Akkuş: Claude Mythos “Dijital Deccal”

Geçtiğimiz günlerde, yapay zekâ dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Teknoloji şirketi Anthropic, yeni nesil yapay zekâ modelini tanıttı: *Claude Mythos Preview*. Bu model, şirketin *Project Glasswing* girişimiyle birlikte duyuruldu ve güvenlik alanındaki olası etkileri itibarıyla dikkat çekici bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş ise bu gelişmeyi, "Dijital Deccal" metaforu ve siber tehdit bağlamında analiz ederek değerlendirdi.

Claude Mythos Preview, şimdilik yalnızca sınırlı erişime açık bir yapı olarak tanıtılmış durumda. Bu yaklaşım, bir yandan stratejik savunma avantajı sunarken, diğer yandan kötüye kullanım riskleriyle ilgili kaygıları gündeme getiriyor. Taner Akkuş, bu konuda özellikle dijital veri güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirerek, Türkiye gibi ülkelerde kişisel ve kurumsal verilerin potansiyel tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı: “Bu modelin kapasitesinin ülkemiz üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimizde, SGK kayıtlarından e-devlet uygulamalarına, otel rezervasyonlarından emniyet ve yargının veri tabanlarına kadar çok geniş bir yelpazede kişisel verilere ulaşılabileceği riskini görüyoruz. Hiçbir yazılım tamamen güvenli değildir; her sistemin bir açığı olabilir. Bu tür açıklar, siber saldırganlar tarafından tespit edilip kötüye kullanılarak önemli veriler ele geçirilebilir.”

"Dijital Deccal" Kavramı Üzerine Taner Akkuş'un değerlendirmelerinden biri de yapay zekâ teknolojisinin dini boyutları oldu.

Akkuş, İslam inancındaki "Deccal" kavramı ile bu teknolojiyi irdeleyen yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi: “Hadislerde Deccal, kıyametin en büyük alametlerinden birisi olarak betimlenir. Olağanüstü güçlere sahip olduğu ve insanları hak ile batılı karıştırarak fitneye sürüklediği anlatılır. Günümüz yapay zekâ teknolojisinin hızlı karar alma, büyük veri analizi yapma ve siber açıkları tespit etme kapasitesi, birçok kişi tarafından bu tasvirle ilişkilendiriliyor. Bu tür teknolojilerin insan algısını manipüle edebilecek bir rol üstlenmesi kaygı verici.” Tüm bu analizin temelinde, teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik bazı İslami yorumlar bulunuyor.

Kur’an-ı Kerim’in dabbetü’l-arz gibi kıyamet alametlerini işaret eden ayetleri de bu tartışmaya eklemleniyor.

Akkuş, teknolojik ve dini değerlere dair daha dengeli bir yaklaşımı savunarak şöyle ekledi: “İslamî öğreti, bilimi ve teknolojiyi teşvik eder. Fakat bunların etik sınırlar içinde, insan onurunu koruyacak ve toplumsal adaleti gözetecek şekilde kullanılması gerekir. Yapay zekâ modelleri, sorumluluk bilinciyle yönetilmeli; kontrolsüz şekilde kötüye kullanılmamaları için dikkatle izlenmelidir.”

İleri Görüşlü Teknolojilerin Riskli Yüzü

Anthropic’in lanse ettiği Claude Mythos Preview modeli, diğer dikkat çekici bir inisiyatif olan *Project Glasswing* kapsamında geliştirildi. Bu girişim; Amazon Web Services, Apple, Google, Microsoft ve NVIDIA gibi teknoloji devlerini bir araya getirerek kapsamlı bir iş birliğini simgeliyor. İnisiyatifin amacı, sistemlerdeki güvenlik açıklarını belirlemek ve bu açıklara karşı savunma mekanizmaları geliştirmek olarak açıklansa da, teknolojiyle gelen çift yönlü kullanım riski (hem savunma hem saldırı araçları olarak) ciddi tartışmalara yol açıyor. Modelin siber açıkları bulmadaki olağanüstü becerisine dikkat çeken Akkuş, bu özelliğin hem avantaj hem de tehdit oluşturabileceğini söylüyor: “Binlerce güvenlik açığını tespit edebilen bu araçlar, savunma sistemlerine büyük avantaj sağlıyor. Ancak aynı ölçüde kötüye kullanım riski taşıyor.”

Akkuş, “Anthropic’in Claude Mythos Preview modeli ve Project Glasswing girişimi, yapay zekânın siber güvenlik dünyasını kökten değiştirebileceğinin en somut örneğidir. Binlerce güvenlik açığını tespit edebilen bu güçlü araç, savunmacılara büyük avantaj sağlarken, olası kötüye kullanım riskleri nedeniyle sınırlı tutulmaktadır. İslamî değerler ışığında “dijital Deccal” olarak nitelendirilen bu tür gelişmeler, teknolojik ilerlemenin fitne potansiyelini hatırlatırken, aynı zamanda ilim ve sorumlulukla hareket etmenin önemini vurgulamaktadır.” Dedi.

AI’nin bu kadar hızlı evrildiği bir çağda hem fırsatlar hem tehditler aynı hızda büyümektedir. Uzmanlar olarak çağrımız şudur, diyen, Sosyal Hizmetler ile İletişim Uzmanı Taner Akkuş; “Teknolojik ilerleme kaçınılmazdır; ancak misyoner faaliyetlerin de halen sistematik bir biçimde yürütüldüğünü unutmadan iman, ahlak ve toplumsal fayda ekseninde biz de yön almalıyız . Toplumun dijital okuryazarlığı artırılmalı, teknolojik korkular ile gerçek riskler arasında sağlıklı bir ayrım yapılmalıdır. Sosyal hizmetler ve iletişim perspektifinden multidisipliner yaklaşımlar –etik, hukuk, teoloji ve güvenlik uzmanlarının işbirliği– geleceğin güvenliği için elzemdir. Gelişmeler yakından takip edilmeli ve kamuoyu şeffaf biçimde bilgilendirilmelidir.” Diyerek sözlerini noktaladı.