Apple'da bayrak değişimi! Yeni CEO John Ternus oldu...
Apple, teknoloji dünyasının en önemli liderlik değişikliklerinden birini resmen açıkladı. Şirketin CEO’su Tim Cook, 1 Eylül 2026 tarihinde görevi bırakacak ve Executive Chairman (Yönetim Kurulu Başkanı) olarak Apple’da kalmaya devam edecek.
Yerine ise Apple’da uzun yıllardır Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus getirilecek.
DÜZENLİ VE UZUN SÜREDİR PLANLANAN GEÇİŞ
Apple’ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu geçişin uzun süredir planlandığı ve yönetim kurulunun oybirliğiyle onaylandığı belirtildi. Tim Cook, Eylül’e kadar CEO olarak görevine devam ederken, bu süreçte John Ternus ile yakın çalışarak sorunsuz bir devir teslim sağlanacak.
Cook’un yeni rolünde, dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim de dahil olmak üzere şirketin bazı stratejik alanlarına destek olmaya devam edeceği ifade edildi.
TIM COOK’UN MİRASI
Tim Cook, 1998 yılında Apple’a katılmış, 2011 yılında ise Steve Jobs’tan sonra CEO koltuğuna oturmuştu. 15 yıllık CEO’luğu döneminde şirketin değerini katlamış, yeni ürün kategorilerinin yanı sıra Apple Music, Apple TV+, Apple Pay gibi birçok hizmetin hayata geçirilmesini yönetmişti.
JOHN TERNUS KİMDİR?
John Ternus, 2001 yılında Apple’ın ürün tasarım ekibine katılmıştı. 2013’te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı, 2021’de ise üst yönetim ekibine yükselmişti. Apple’ın birçok önemli ürününün geliştirilmesinde kritik rol oynayan Ternus, özellikle donanım tarafındaki derin tecrübesiyle tanınıyor.
Ayrıca Ternus, 1 Eylül 2026 itibarıyla Apple’ın yönetim kuruluna da katılacak.