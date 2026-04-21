BIST 14.483
DOLAR 44,89
EURO 52,91
ALTIN 6.919,15
HABER /  GÜNCEL

Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar" dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması ve yargıdaki yeni denetim mekanizmalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Gürlek, toplumda hassasiyet yaratan dosyaların artık özel bir birim tarafından takip edileceğini açıkladı.

"11 TUTUKLU VAR, SÜREÇ DEVAM EDİYOR"
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dosyada şu an itibarıyla 11 tutuklu bulunduğunu belirtti.

Dönemin Valisi ile ilgili sürecin de devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Soruşturma devam ediyor, Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN MEZARIN YERİNİ TESPİT ETMEK"
Gülistan Doku’nun cansız bedenine ulaşılamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Gürlek, ekiplerin odak noktasını şu sözlerle özetledi:

"İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürütüyor."

TAKİPSİZLİK VERİLEN DOSYALAR TEK TEK İNCELENECEK
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir birime dikkat çeken Gürlek, bu birimin görev alanını şu şekilde açıkladı:

"Faili meçhuller ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. Eksik veya aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda hassasiyet ve infial oluşturan davaları bu birime çektik. Tecrübeli gözlerin bu dosyalara bakması farklı sonuçlar doğuracaktır. Gülistan Doku dosyasından sonra büyük bir beklenti var; her dosya aynı sonucu vermeyebilir ancak her birinin üzerine titizlikle gidilecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
