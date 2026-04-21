Gamze Özçelik yıllar sonra ekranlara döndü! İşte projesi ve yayınlanacak platform...
Operasyon Alesta dizisinden ilk kareler yayınlanırken, yıllar sonra setlere dönen Gamze Özçelik’in görüntüleri büyük ilgi gördü.
Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Okuma provasında görüntülenen Gamze Özçelik, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
OKUMA PROVASI TCG İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
tabii platformunda yayınlanacak, Üs Yapım imzalı dizinin okuma provası Türkiye’nin milli savaş gemisi TCG İSTANBUL’da yapıldı. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği projenin senaryosunu Onur Böber kaleme aldı.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ
Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz yer aldı.
YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ
Uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, bu projeyle setlere geri döndü.