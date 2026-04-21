DÜNYA

Belçika'dan İsrail'e Lübnan tepkisi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Lübnan'daki faaliyetlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Prevot, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamada bulundu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a cevaben yürüttüğü saldırıların "orantısız ve ayrım gözetmeksizin" sürdüğüne işaret eden Prevot, "İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Prevot, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hakkında ise Belçika'nın anlaşmanın bazı kısımlarının askıya alınması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Anlaşmayı tamamen askıya almanın mevcut durumda mümkün olmadığının farkında olduklarını aktaran Prevot, bu nedenle en azından bir kısmının askıya alınması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

