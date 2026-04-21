BIST 14.477
DOLAR 44,89
EURO 52,91
ALTIN 6.887,35
HABER /  DÜNYA

Ursula von der Leyen'in Türkiye ile ilgili tuhaf çıkışına ilişkin AB'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Başkan Ursula von der Leyen'in Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin ifadeleri hakkında, "Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Abone ol

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, AA muhabirinin Türkiye'nin NATO üyesi ve AB'ye aday ülke olduğunu hatırlatarak, von der Leyen'in Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine yönelik ifadelerinin nasıl anlamlandırılması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Von der Leyen'in etkinlikte Türkiye'ye atıfta bulunduğunu anımsatan Pinho, "Burada söylenen şudur, Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Türkiye’nin komşu bölgede harekete geçmesinin beklendiğini belirten Pinho, "Bu örnekte atıf Batı Balkanlar'aydı ve Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Başkan'ın Türkiye’ye yaptığı atfın bağlamı buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.” açıklamasında bulunmuştu.

