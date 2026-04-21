Borsa İstanbul'da 23 Nisan ayarı: Takas tarihlerinde değişiklik

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas takvimi değişti. Bugün yapılan işlemlerin takası cuma günü, yarınki işlemlerin ise pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul (BIST), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verilecek resmi tatil arası öncesinde takas ve işlem takviminde değişikliğe gitti. Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı (VİOP) kapsayan düzenlemeye göre, yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin takas tarihleri tatil takvimine göre ileriye ötelendi.

İŞLEM VE TAKAS TARİHLERİNDE ÖTELEME

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle borsada herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu durum, tatil öncesi ve sonrasındaki işlemlerin takas (nakit ve pay değişimi) tarihlerini de doğrudan etkiledi.

Yeni takvime göre işlem ve takas eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşecek:

21 Nisan Salı (Bugün): Gerçekleştirilen işlemlerin takası, resmi tatil sonrası olan 24 Nisan Cuma günü tamamlanacak.
22 Nisan Çarşamba (Yarın): Yapılacak işlemlerin takası ise hafta sonu ve resmi tatilin ardından 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

VİOP VE FİZİKİ TESLİMAT İŞLEMLERİ

Düzenleme sadece Pay Piyasası ile sınırlı kalmadı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören endeks ve pay vadeli kontratlar için de takvim güncellendi.

Buna göre, 23 Nisan 2026 tarihinde VİOP bünyesinde herhangi bir takas işlemi yapılmayacağı gibi, fiziki teslimat yükümlülüğü olan kontratlarda da teslimat işlemleri yürütülmeyecek. Bu piyasadaki tüm operasyonel süreçler, resmi tatilin bitimiyle birlikte normal işleyişine dönecek.

PİYASALAR CUMA GÜNÜ YENİDEN AÇILACAK

23 Nisan Perşembe günü tam gün süreyle kapalı kalacak olan Borsa İstanbul, 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla normal seans saatlerinde kapılarını yatırımcılara açacak. Takas işlemlerinin birikmeli olarak gerçekleşeceği bu süreçte, yatırımcıların nakit akış planlarını değişen tarihlere göre revize etmeleri bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BYD Türkiye batarya garantisini 8 yıl veya 250 bin kilometreye çıkardı
BYD Türkiye batarya garantisini 8 yıl veya 250 bin kilometreye çıkardı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İletişim Başkanı Duran, Kerkük Valisi seçilen Ağa'yı tebrik etti
İletişim Başkanı Duran, Kerkük Valisi seçilen Ağa'yı tebrik etti
COP31 Başkanı Kurum, Berlin'de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti
COP31 Başkanı Kurum, Berlin'de 40’tan fazla ülkenin iklim bakanlarına hitap etti
Belçika'dan İsrail'e Lübnan tepkisi
Belçika'dan İsrail'e Lübnan tepkisi
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırıldı
Beykoz’daki İshak Ağa Çeşmesi restorasyon skandalından İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıktı
Beykoz’daki İshak Ağa Çeşmesi restorasyon skandalından İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıktı
Fatih'te Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu, 5 tutuklama
Fatih'te Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu, 5 tutuklama
Etki sahibi Mossad ajanı öldürüldü Mossad Başkanı açıkladı
Etki sahibi Mossad ajanı öldürüldü Mossad Başkanı açıkladı
Akbank'tan KOBİ'lere faizsiz 100 bin liraya varan nakit desteği
Akbank'tan KOBİ'lere faizsiz 100 bin liraya varan nakit desteği
6 beldede ara seçim yapılacak! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi
6 beldede ara seçim yapılacak! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi
Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı
Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı