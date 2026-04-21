BYD Türkiye batarya garantisini 8 yıl veya 250 bin kilometreye çıkardı

BYD Türkiye, araçlarında kullanılan Blade Batarya için sunduğu garanti kapsamını 8 yıl veya 250 bin kilometreye yükseltti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD Türkiye, tüm modellerinde sunduğu batarya garantisinin kapsamını genişletti. Buna göre, markanın araçlarında kullanılan Blade Batarya için garantisi süresi 8 yıl veya 250 bin kilometreye yükseltildi.

Türkiye'de satılan tüm BYD modellerinde uygulanacak yeni kilometre sınırı yalnızca yeni araçları değil, kapsam dahilindeki mevcut BYD kullanıcılarını da kapsayacak. Türkiye'deki elektrikli ve şarj edilebilir hibrit BYD modelleri için batarya garantisinde 250 bin kilometre sınırı geçerli olacak. Minimum yüzde 70 Batarya Sağlık Durumu (SOH) taahhüdü de devam edecek.

Blade Batarya garantisi, 6 yıl veya 150 bin kilometrelik temel araç garantisine ek olarak sağlanacak. Elektrikli güç aktarma sistemi için 8 yıl veya 150 bin kilometre garantisi sunulurken, sınırsız kilometre veya 12 yıl paslanmazlık garantisi de kapsama alınacak.

Yaklaşık 1,2 milyon kilometreye eşdeğer kullanım ömrü

Lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla üretilen Blade Batarya, nikel ve kobalt gibi ham maddelere ihtiyaç duymadan yüksek güvenlik ve uzun ömür sunuyor. Batarya aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

Gerçekleştirilen testlerde bataryanın 5 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsünü aşabildiği ve yaklaşık 1,2 milyon kilometreye eşdeğer kullanım ömrü sunduğu doğrulandı.

Çivi delme testinde yüzey sıcaklığı 60 derecenin altında kalırken, batarya aşırı şarj, yüksek sıcaklık, ezilme, tuzlu suya maruz kalma ve yüksekten düşme gibi testlerde de dayanıklılık gösterdi.

"Bıçak" formundaki hücre tasarımı, bataryanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlayarak araç gövdesinin burulma direncini artırıyor ve darbelere karşı daha yüksek koruma sunuyor. Kompakt ve hafif hücre yapısı sayesinde geleneksel bataryalara kıyasla yüzde 50 daha az hacim kaplayan sistem, araç içi kullanım alanını artırırken, sunduğu avantajlarla menzil ve şarj performansına da doğrudan katkı sağlıyor.

Mart başında yeni nesil Blade Batarya 2.0 ve Flash Şarj sistemini duyuran BYD, ikinci nesil bataryanın enerji yoğunluğu ve şarj hızında gelişim sağlarken güvenlik ve dayanıklılığı korumayı hedefliyor.