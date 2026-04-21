İran'dan cesur hamle! Ablukaya rağmen petrol tankerini geçirdi

ABD'nin deniz ablukası ve müdahale tehditlerine rağmen, İran’a ait bir petrol tankerinin donanma eşliğinde güvenli bir şekilde ülke kara sularına giriş yaptığı açıklandı.

İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni (Umman Denizi) güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.

Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

MÜZAKERE MASASI BELİRSİZLİĞİ

Pakistan'da kurulması beklenen ikinci tur müzakere masasına dair belirsizlikler var. İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

