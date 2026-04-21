Eren Erdem hakkında hapis cezası

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Erdem’in yasal süre içinde savcılığa teslim olacağı bildirildi.

Abone ol

CHP’nin geçmiş dönem yönetiminde kritik görevler üstlenen Eren Erdem hakkında, sosyal medya paylaşımları ve siyasi beyanatları nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Erdem’in ifadelerini "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamında değerlendirerek mahkumiyet kararı verdi.

SAVCILIKTAN ÇAĞRI KAĞIDI GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından infaz süreci başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erdem’e gönderilen çağrı kağıdında, cezanın infazı için gerekli hazırlıkların tamamlanması istendi. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın kamuoyuna duyurduğu sürece göre, Erdem’in 10 gün içinde iki adet fotoğrafıyla birlikte ilgili infaz savcılığına müracaat etmesi gerekiyor.

ERDEM: "10 GÜN İÇİNDE TESLİM OLACAĞIM"

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barış Yarkadaş, Eren Erdem ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Erdem’in kararı soğukkanlılıkla karşıladığını belirten Yarkadaş, "Sevgili dostum Eren ile konuştum; ceza kendisine tebliğ edildi. Yasal süre olan 10 gün içerisinde savcılığa giderek teslim olacağını ifade etti" dedi.

SİYASİ TEPKİLER VE HUKUKİ STATÜ

Eren Erdem hakkında verilen bu karar, siyaset dünyasında "ifade özgürlüğü" ve "siyaset yapma hakkı" üzerindeki yargısal denetim tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. CHP kanadından karara ilişkin henüz resmi bir grup açıklaması gelmese de, partili isimler sosyal medya üzerinden Erdem’e destek mesajları yayımladı. 11 ay 20 günlük cezanın infaz yasası çerçevesindeki denetimli serbestlik hükümleriyle nasıl uygulanacağı, Erdem’in savcılığa teslim olmasının ardından netlik kazanacak.