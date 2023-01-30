BIST 5.169
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.167,37
HABER /  POLİTİKA

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

NATO'ya üyelik süreci devam eden Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Abone ol

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya hakkındaki açıklamalarının ardından Finlandiya'nın Türkiye ile temasa geçtiğini söyledi.

Niinistö, "Dışişleri Bakanı Haavisto ile bu konuda mutabık kaldık. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla, Haavisto da Türk Dışişleri Bakanı ile ön görüşmelerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Finlandiya'yla ilgili (NATO üyelik süreci) icabında farklı mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak." demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023'te güncellendi: İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye 2 sıra birden yükseldi
Foto Galeri 2023'te güncellendi: İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye 2 sıra birden yükseldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
EYT'de 10 gün süresine dikkat! EYT aynı iş yerinde çalışma şartı ortaya çıktı
EYT'de 10 gün süresine dikkat! EYT aynı iş yerinde çalışma şartı ortaya çıktı
Edirne Keşan'da feci kaza: 2 ölü
Edirne Keşan'da feci kaza: 2 ölü
EYT teklifi Meclis'e geldi EYT'li pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı
EYT teklifi Meclis'e geldi EYT'li pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı
Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e Mekke'de sözlü taciz şoku
Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e Mekke'de sözlü taciz şoku
Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilk! Alex de Souza'dan sonra...
Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilk! Alex de Souza'dan sonra...
Bursa turizmine ‘Türk Dünyası’ dopingi
Bursa turizmine ‘Türk Dünyası’ dopingi
6 yaşındaki gelin skandalında ilk duruşma başladı
6 yaşındaki gelin skandalında ilk duruşma başladı
Benzin ve motorine indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı litresi ne kadar oldu?
Benzin ve motorine indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı litresi ne kadar oldu?
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
Pakistan'da camiye intihar saldırısı! Onlarca yaralı var
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz davasında flaş gelişme! Avukatı duruşmada söyledi
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz davasında flaş gelişme! Avukatı duruşmada söyledi
CHP'li Bekaroğlu olay tweeti apar topar sildi algı operasyonu yapmakla suçladığı İnce cevabı yapıştırdı
CHP'li Bekaroğlu olay tweeti apar topar sildi algı operasyonu yapmakla suçladığı İnce cevabı yapıştırdı