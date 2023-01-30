Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

NATO'ya üyelik süreci devam eden Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyledi.Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya hakkındaki açıklamalarının ardından Finlandiya'nın Türkiye ile temasa geçtiğini söyledi.
Niinistö, "Dışişleri Bakanı Haavisto ile bu konuda mutabık kaldık. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla, Haavisto da Türk Dışişleri Bakanı ile ön görüşmelerde bulundu" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Finlandiya'yla ilgili (NATO üyelik süreci) icabında farklı mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak." demişti.
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