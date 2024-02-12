Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; Kişi kendinden bilir işi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakem yönetimine tepki gösteren paylaşımına yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; “Kişi kendinden bilir işi…" denildi.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan yitirdi.

Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay'ın kararları tartışma yarattı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" denildi.

Fenerbahçe'den yanıt

Galatasaray'ın paylaşımına yanıt veren Fenerbahçe, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; “Kişi kendinden bilir işi…” Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." açıklamasını yayımladı.