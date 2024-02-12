BIST 9.153
DOLAR 30,70
EURO 33,12
ALTIN 1.998,17
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki önemli ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi ikili ilişkiler olacak.

NTV'den Murat Şahin'in haberine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti öncesinde ise bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.

En son Kasım 2012'de ziyaret

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti. 8 yıl sonra, normalleşme sürecine girildi. Önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi. Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya gelmesinin ardından süreç hızlandırılmış, geçtiğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da kritik ek zam toplantısı! Bakan Işıkhan herkesi çağırdı detaylar netleşti
Foto Galeri Ankara'da kritik ek zam toplantısı! Bakan Işıkhan herkesi çağırdı detaylar netleşti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
74 ilde Mercek-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Bin 124 şüpheli gözaltına alındı
74 ilde Mercek-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Bin 124 şüpheli gözaltına alındı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!
Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı oluyor! CHP korktu Lütfü Savaş'ı çekiyor
İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay adayı oluyor! CHP korktu Lütfü Savaş'ı çekiyor
Mansur Yavaş son anket sonuçlarını açıkladı! 14 puan öndeyiz...
Mansur Yavaş son anket sonuçlarını açıkladı! 14 puan öndeyiz...
Veyis Ateş'e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar isteme davası! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman ifade verdi
Veyis Ateş'e, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon dolar isteme davası! Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman ifade verdi
Beştepe'de Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular...
Beştepe'de Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular...
16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!
16 yaşındaki çocuk evlendirilecekti, bakanlık harekete geçti!
İsrail yine hastaneyi hedef aldı: 2 ölü!
İsrail yine hastaneyi hedef aldı: 2 ölü!
Havada korkunç ölüm! Ağzından ve burnundan kan gelen yolcu öldü
Havada korkunç ölüm! Ağzından ve burnundan kan gelen yolcu öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor