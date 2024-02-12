Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki önemli ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi ikili ilişkiler olacak.

NTV'den Murat Şahin'in haberine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti öncesinde ise bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek.