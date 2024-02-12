Ankara'da kritik ek zam toplantısı! Bakan Işıkhan herkesi çağırdı detaylar netleşti

Emekliler için bu çalışmalar yapılırken kamu işçileri ile ilgili de önemli bir ek protokol imzalandı. Bu ek protokol ile kamuda çalışan 700 bin işçinin sözleşme tarihlerindeki farklılıktan kaynaklanan mağduriyetler giderildi ve tüm kamu işçilerinin zam oranlarının Ocak ayından geçerli olarak uygulanması sağlandı. Böylece aradaki maaş farklılıkları da giderildi.