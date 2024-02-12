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ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye yatırıldı

ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye yatırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu kez mesane sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, çıkan sağlık sorunları nedeniyle muayene olmak üzere tekrar hastaneye yatırıldı.

Açıklamada, “Korumalar, mesane problemiyle uyumlu semptomların değerlendirilmesi için Austin’i Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’ne nakletti” ifadelerine yer verildi.

Austin’in yardımcısının ve Genelkurmay Başkanı’nın, ayrıca Beyaz Saray ve Kongre’nin bilgilendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Şu anda bakan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor” denildi.
Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu. Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin’in bir süre evinden çalışacağı belirtilmişti.

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