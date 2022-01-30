Erdoğan'dan tek parti göndermesi: Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi hiçbir projesi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozacaklarını belirterek, "Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Erdoğan, yaptığı kısa konuşmada, "Bugün baktım. Trabzon'da o malum binaların hepsi yıkılıyor. Gerek tünel, gerek viyadükler inşa ediliyor. Elhamdülillah şimdi bambaşka bir Trabzon inşa ediliyor. Tabi eski günleri yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Bu mukayeseyi yapamayanlar bu anlattıklarımızı sanki bir film senaryosu, roman konusu gibi zannediyor.

"Yeni nesillere hakikatleri anlatmanızı istiyorum"

Gençler ne yaptığımızı babalarınıza, dedelerinize sorun. Onlar size o günü ve bugünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Halbuki Türkiye yoklukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, sefaletin o taşlı dikenli dolambaçlı yollarından geçerek bugüne ulaşmıştır. Sizlerden özellikle yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Ancak bu şekilde evlatlarımıza gururla hayata geçirebilecekleri 2053 vizyonu teslim edebiliriz.

"Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız"

Türkiye için hiçbir hayali, hiçbir hedefi hiçbir projesi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız. Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız. Bunun için 2023 çok önemli. 2053 daha sonra çok önemli. İnşallah hep birlikte önümüzdeki seçimlerde bir kez daha sandıkları patlatarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmayacağız" ifadelerini kullandı.