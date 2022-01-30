53 milyar liralık yatırım yolda! 83 bin kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçen yılın aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yaklaşık 53 milyar liralık yatırımların hayata geçirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Aralık 2021 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu ayda 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 951 milyon 245 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 975 milyon 423 bin 810 lira olan ve 1007 kişinin istihdamı öngörülen 36 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 313 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 916 milyon 129 bin 58 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 816 oldu.