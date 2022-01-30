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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye büyükelçilerle görüşme tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatı'na, milletvekillerine, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi daha güçlendirerek geçmiştekilerin emanetlerine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

Dün Giresun'daydık. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, iş yerlerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık.

Türkiye'ye her gün daha fazla yatırım kazandırarak, güçlendirerek, geçmişteki büyüklerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkıyoruz.

İnsanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuk
Salgın şartlarına rağmen yeni iş kapısı oluşturduk. Asgari ücretten memur ve emeklilerin maaşlarında yaptığımız artışlara kadar her alanda  insanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk. Döviz kurundaki balonu söndürürken muhalefetin istismar araçlarını ellerinden aldık.

Küresel ölçekli yaşanan çok ciddi sıkıntılara rağmen Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırıyoruz . Çıktığımız kutlu yolculukta tam 20 yıldır kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.

İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim

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