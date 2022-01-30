EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı

EKPSS tercih telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. 5-14 Ocak 2022 tarihlerinde alınan tercih işlemleri sonrası adaylar EKPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EKPSS tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

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EKPSS tercih sonuçları, üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesiyle birlikte merak uyandırdı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak:

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Sonuçların Şubat ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.



5 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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