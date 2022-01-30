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Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem

Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine 3 Şubat kritik toplantıdan, ekonomiden koronavirüse kadar pek çok konuyu ele alacak.

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler
Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

Ekonomide son durum
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

Koronavirüsle mücadele
Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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