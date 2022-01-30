BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  DÜNYA

Kanada'da aşı karşıtları sokakta! Başbakan Trudeau ailesiyle gizli yere kaçırıldı

Kanada'da aşı karşıtları sokakta! Başbakan Trudeau ailesiyle gizli yere kaçırıldı

Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa çıktı. Protesto gösterilerinin büyümesi sonrası Başbakan Trudeau ve ailesi 'gizli' bir yere nakledildi

Abone ol

Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin start verdiği protesto dalgası büyüyor.

Dün Ottowa'da binlerce protestocu sokaklara çıktı. Aşı zorunluğuna ve Covid-19 kısıtlamalarına son verilmesi çağrısında bulunan göstericiler Kanada güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

Adı açıklanmayan bir kaynak CBC News'e verdiği demeçte, 'Başbakan Justin Trudeau ve ailesi güvenlik endişeleri nedeniyle açıklanmayan bir yere taşındı' dedi.

Aynı habere göre, Başbakan ve ailesi artık protestonun merkez üssünden yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki Rideau Cottage'daki evlerinde değil.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken bu önlemin kaç gün süreceği de belirsizliğini koruyor.

Cumartesi günü parlamento bölgesinde bir araya gelen göstericilere karşı geniş güvenlik önlemi alınmıştı.

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, 'Bu gösteri boyut olarak çok büyük' diyerek polis ekiplerinin gösteriyi 'tüm yönleriyle' görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söylemişti.

Trudeau, konvoyun 'küçük bir azınlığın' görüşünü temsil ettiğini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
MTV 2022 1. taksit ödeme son gün ne zaman GİB ödeme tarihi
MTV 2022 1. taksit ödeme son gün ne zaman GİB ödeme tarihi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Adenovirüs yöntemiyle bir yerli aşı daha! Koruyuculuğu daha uzun
Adenovirüs yöntemiyle bir yerli aşı daha! Koruyuculuğu daha uzun
İsrail'den BAE'ye normalleşme sonrası ilk resmi ziyaret Türkiye'ye de gelecek
İsrail'den BAE'ye normalleşme sonrası ilk resmi ziyaret Türkiye'ye de gelecek
İstanbul Havalimanı CEO'su: Atatürk Havalimanı açılamaz
İstanbul Havalimanı CEO'su: Atatürk Havalimanı açılamaz
Seccad Yeşil kimdir aslen nereli kimin oğlu Seccad Yeşil babası kim?
Seccad Yeşil kimdir aslen nereli kimin oğlu Seccad Yeşil babası kim?
İslam Memiş'ten kripto para bombası! Türkiye kripto parada tüm dünyaya sürpriz yapacak!
İslam Memiş'ten kripto para bombası! Türkiye kripto parada tüm dünyaya sürpriz yapacak!
Ek zam ne zaman yatacak kimlere kaç para ek zam yatacak
Ek zam ne zaman yatacak kimlere kaç para ek zam yatacak
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan isyan etti: Faturalar can yakıyor
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan isyan etti: Faturalar can yakıyor
Omicron başka koldan geldi! Pandemide sona gelinmedi
Omicron başka koldan geldi! Pandemide sona gelinmedi