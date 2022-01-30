Hüseyin Aydın kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Aydın ailesi

Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde değişik yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alınmasının ardından yerine gelen isim Hüseyin Aydın oldu. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hüseyin Aydın eşi ve çocukları kimdir?

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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirildi. Basında yer alan haberlerin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni Genel Müdürü Hüseyin Aydın merak konusu oldu. İşte Hüseyin Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Aydın kimdir: Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekteydi. Aydın, bu görevlerini 2021 yılının Mart ayında Alpaslan Çakar'a devretti.



Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz bir süre önce maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile eleştiri konusu olmuştu. Görevden alınan Fahrettin Poyraz'ın yerine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığı kararla eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

Fahrettin Poyraz kimdir: Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te dünyaya geldi.

Fahrettin Poyraz'ın babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı siyaset bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığı'nda başdenetçi olarak görev yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi. Orta düzeyde İngilizce bilen Poyraz, evli ve 4 çocuk babasıdır.