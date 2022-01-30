Diler Saraç çocukları var mı kaç tane? Diler Saraç ailesi ve eşi kimdir?

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan, birçok filmde rol alan usta oyuncu Diler Saraç karaciğer kanseri nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından gündeme geldi. Peki, Diler Saraç kimdir, kaç yaşında? Diler Saraç neden öldü? İşte Türk sinemasının usta ismi 2 çocuk annesi Diler Saraç'ın hayatı hakkında bilgiler..

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Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Diler Saraç, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden biriydi. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görülen oyuncu Diler Saraç, Perihan Abla dizisinde hafızalara kazınmıştı. Peki, Diler Saraç kimdir kaç yaşındaydı? İşte Diler Saraç'ın Yeşilçam'da oynadığı filmler

1/41975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görülen oyuncu Diler Saraç, Perihan Abla dizisinde hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam emekçilerinden olan usta isim iki çocuk annesiydi. Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç hayatını kaybetti.

Diler Saraç neden öldü: Fatma Girik'in ardından bu kez de Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü oyuncu Diler Saraç hayatını kaybetti. Saraç'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki oyuncu Diler Saraç, son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırmıştı.

Diler Saraç kimdir: Diler Saraç, 1937 yılında dünyaya geldi. Karşıyaka Kız Lisesi'ni bitiren Diler Saraç, 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa başladı. İlk olarak “Aşka Karşı Gelinmez” adlı filmde Belgin Doruk ve Göksel Arsoy ile oynamıştır. 1962-1963 yılları arasında birkaç filmde rol almış, 1970 yılında kadar sinemaya ara vermişti.

Rol aldığı filmler: 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali’nde (1976) “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan roller olmak üzere 200’ü aşkın film ve TV dizinde yer aldı. İki çocuk annesi olan Saraç, Perihan Abla dizisinde rol almıştır.

Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.

2007 Sana Mecburum - Halime

2005 Medine

2004 Şubar Soğuğu

2002 Hayatın İçinden

2002 Sır Kapısı

2000 Artık Sevmeyeceğim

1999 Fanatik



1996 Hemşerim

1995 Fırtınalar

1994 Mutlugiller

1994 Gülcan 1-2-3

1990 Ayrı Dünyalar

1990 Ahu Gözlüm

1988 Hülya

1988 Evcilik Oyunu

1988 Deniz Yıldızı

1985 İşler Tıkırında

1985 Mavi Mavi

1985 Köşeyi Dönenler

1980 Perişanım

1980 Beddua

1978 Aldırma Gönül

1977 Sevgili Dayım

1976 Ne Haber

1975 Pisi Pisi

1975 Aşk-ı Memnu

1972 Ölüm Dönemeci

1972 Yumurcak Küçük Şahit

1963 Maceralar Kralı

1963 Korkusuz Kabadayı

1962 Esir Kuş

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Aşka Karşı Gelinmez