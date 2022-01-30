Asgari ücret zammının yarısı enerjiye gitti

Asgari ücrete yapılan zam şimdiden buharlaştı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yeni yılla birlikte gelen zamların faturaya gittiğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni yılla birlikte artırılan maaş ve ücretlerin ocak sonu itibarıyla enerji faturalarındaki zamlar nedeniyle “buharlaştığını” vurguladı. Zamların yurttaşlara etkilerini raporlaştıran ve 2022 için belirlenen asgari ücretin ocak ayının sonu itibarıylailk kez yurttaşların cebine gireceğini anımsatan Akın şöyle devam etti:

"Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 52-127 arasındaki kademeli zammın farkı 160 liraya çıktı. Doğalgaza yapılan yüzde 25 zammın farkı da ısınma amacıyla yapılan asgari tüketimde 160 lira ile 185 lira arasına çıktı. Yine akaryakıta yapılan yüzde 13.5-38 arasında değişen zamlarla bir depo benzinin maliyeti son 45 günde yaklaşık 186 lira, bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 200 lira, bir depo LPG otogazın maliyeti de 55 lira arttı."

Cumhuriyet'in haberine göre Akın, buna karşın eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli çalışanın 2022 yılında alacağı ücrette net 1293 lira tutarında artış yaşandığını vurgulayan Akın, “Bu ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021’den bu yana geçen yaklaşık 45 günde yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların farkı toplamda 565 liraya kadar çıkıyor. Buna göre asgari ücretteki artışın yüzde 43.6’sına denk gelen oranı temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan zamların farkının ödenmesiyle vatandaşın cebine girmeden erimiş oldu” diye konuştu.