Abdülhamit Gül görevden alındı 'Bakan Toto' yeniden başladı! '4 Bakan daha görevden alınacak' iddiası

Her bakan değişikliğinde ya da sıkıntılı süreçlerde gündeme gelen 'Bakan Toto' bu sefer Adalet Bakanlığı’ndan ‘görevinden affını’ isteyen Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ'ın atanmasıyla yeniden başladı. Ankara kulislerinde 4 bakanın görevden alınacağı idda edildi. Peki kim o bakanlar? Kimler gidiyor, kimler bakan oluyor?.. İşte kulislerdeki bakan toto iddiaları...

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Adalet Bakanlığı’ndan ‘görevinden affını’ isteyen Abdulhamit Gül’ün yerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bekir Bozdağ atandı. Hemen kulislerde "görevden alınacak başka bakanlar da var" iddiası devreye sokuldu. Ankara kulislerinde 'bakan toto' olarak adlandırılan iddialarda bu kez 4 bakanın ismi geçiyor.

Cumhuriyet gazetesinin AK Parti kulislerine dayandırdığı haberine göre, "Gül’ün görevden azli ile birlikte, yeniden gözler olası kabine değişikliğine çevrildi. Erdoğan’ın, 'birden kabine değişikliğine gitmeyeceği, aynı Lütfi Elvan ve Gül gibi isimlerde olduğu gibi, peyderpey kabinede değişiklik yapacağı' da dillendiriliyor."

Çavuşoğlu, Ersoy, Koca ve Pakdemirli...

AK Parti kulislerinde Abdülhamit Gül’ün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de “görevden alınacağı” konuşulduğu iddia edildi.

İbrahim Kalan Dışişleri Bakanı mı oluyor?

Burada en dikkat çeken ismin ise Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 'Çavuşoğlu’nun yerine gelebileceği' ileri sürülürken, Erdoğan’ın Bekir Pakdemirli’ye de orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili tartışmalarda “pasif kaldığı” gerekçesiyle 'kızgın olduğu' dile getiriliyor." ifadesi kullanıldı.