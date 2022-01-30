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Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'e gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Ocak tarihleri arasında Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn’le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

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