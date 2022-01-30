Benzin ve motorine çılgın zam! Benzin ve mazot 2 Şubat'tan sonra 16 lirayı bulacak

Dünya piyasalarında petrolün varil fiyatı 90 doları aştı. Bu veriler çerçevesinde gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam bekleyen sektör uzmanları, 2 Şubat’a dikkat çekti.

Abone ol

Benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebileceği belirtildi. Uzmanlar yine şubat ayında akaryakıt istasyonlarına verilecek komisyon oranın 1 TL artacağını ve bu tutarın da pompaya yansıyacağını açıkladı.

Brent petrolün varili 90 doları aştı, sonra bir miktar gevşedi. Brent petrol, halen 88-89 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında küresel piyasalarda benzinin tonu 813, motorinin tonu 750 dolardı. Ürün fiyatı arttı. 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları, motorinin tonu da 787 doları aştı.

Hafta içinde 75-80 kuruş zam gelecek

Sektör uzmanları, bu veriler çerçevesinde gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam beklendiğini belirtti. Uzmanlar yaptığı açıklamada 2 Şubat’a dikkat çekerek, “Bugün gerek Brent petrol, gerekse de küresel piyasalarda ürünlerin kapanış verileri önemli. Bu trend devam ederse 2 Şubat Çarşamba günü benzin ve motorine zam yapılabilir” dedi.

Akaryakıt istasyonları payına zam geliyor

Uzmanlar "Akaryakıt istasyonları şu an litre başına yaklaşık 4 kuruş komisyon alıyor. Hükümet bu komisyonu 1 lira 4 kuruşa çıkaracak ya da istasyonların kapanmasına göz yumacak" açıklamasını yaptı.

Mazot ve benzin 16 lirayı bulacak

2 Şubat'ta yapılacak 70-80 kuruş zamma bir de akaryakıt istasyonlarının talep ettiği 1 TL'lik komisyon zammının eklenmesi sürücüleri isyan noktasına getirebilir. Bu iki zammın gerçekleşmesiyle araç sahiplerinin araç kullanmaya hasret kalacağını belirten uzmanlar, Şubat sonunda bu zamların gerçekleşmesiyle mazot ve benzinin litre fiyatının 16 TL'yi geçebileceğini ileri sürdü.