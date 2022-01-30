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Prof. Dr. İlber Ortaylı 'yenilecek gibi değil' dedi: Eskisi özlenir halde...

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'yenilecek gibi değil' dedi: Eskisi özlenir halde...

Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye'de şehirlerin kültür eserlerinin harap edilmesini eleştirerek, İstanbul'un işgal yıllarında kaybedilmediğinin altını çizerek "Açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen sanayi yer seçimi ve şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor" dedi.

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Tarihçi- yazar İlber Ortaylı, "Türkiye tabiatını iki önemli unsur yok ediyor; birincisi, etrafı kirleten ve tahrip eden sanayi tesisleri getirdikleri gelirden çok hayat tarzında büyük facialar yaratıyorlar. İkincisi sınırsız ve şuursuz şehirleşmedir." değerlendirmesini yaptı. Ortaylı, "Birçok yerde İstanbul’un ve Ankara’nın eski gecekonduları özlenir hale geldi" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı yazısında, "Türkiye, İstanbul’u mütarekede kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen sanayi yer seçimi ve şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor. Şehirlerin varoşlarının bile betonlaşması bu kirlenmenin en önemli parçasıdır. Birçok yerde İstanbul’un ve Ankara’nın eski gecekonduları özlenir hale geldi. Daha çevreseldiler, psikolojik bakımından sahipleri için daha rahat yerlerdi. Türkiye nüfusu dengesiz, bölgeler arasında nüfus hareketliği bakımından büyük farklılıklar var. Bu belki geçici bir dönemi ifade ediyor ama yakın gelecekteki kalıntıları yaşamı düzeltilemez hale getirecek." ifadesini kullandı. 

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