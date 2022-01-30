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TÜİK başkanı değişti yeni TÜİK başkanı Erhan Çetinkaya kimdir?

TÜİK başkanı değişti yeni TÜİK başkanı Erhan Çetinkaya kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı?

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Bu gelişmesinin ardından yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, önceki görevi nedir konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerelerde görev yaptı? İşte, yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri...

Erhan Çetinkaya kimdir: Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı

Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 

20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı. 28 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na atandı.

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