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Elon Musk koronavirüs kısıtlamalarını eleştirdi: Tiranlığa gidiyor

Elon Musk koronavirüs kısıtlamalarını eleştirdi: Tiranlığa gidiyor

Son dönemde yaptığı çıkışlarıyla dikkatleri hayli üzerine çeken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, koronavirüs kısıtlamalarını eleştirerek, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.

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Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol" dedi.

Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.

Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.

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