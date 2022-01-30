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PKK'ya 'Ara bul yok et' taktiği Yeni operasyon duyuruldu

PKK'ya 'Ara bul yok et' taktiği Yeni operasyon duyuruldu

İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı.

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PKK'ya kış operasyonu... İçişleri Bakanlığı "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde “EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” Operasyonu başlatıldı. 

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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