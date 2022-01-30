Erken seçim iddiası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? İşte başkan adayları

FENERBAHÇE'de üst üste yaşadığı başarısızlıkların ardından Başkan Ali Koç'un koltuğu sallantıda... Sarı-laciverli takımda başkanlık koltuğunda 4. yılını geçiren, ligde yada Türkiye Kupası'nda başarı elde edemeyen Ali Koç için istifa sesleri yükseliyor. Ali Koç'un erken seçim karara alabileceği belirtilirken, eski Başkan Aziz Yıldırım'ın da seçim için start verdiği belirtiliyor...

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Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde bu sezon da beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Trabzonspor'dan 17 puan fark yiyen, teknik direktör Pereira ile yollarını ayırıp İsmail Kartal'ı takımın başına Koç'un istifasını istiyor. Başkanlık koltuğunda dördüncü yılını geçiren Koç, henüz lig ya da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yakalama başarısı elde edemedi. Fenerbahçe kulisleri erken seçim iddialarıyla çalkalanıyor.

Adaylığını açıklayan ilk isim Sadettin Saran

Fenerbahçe'de şimdiye kadar olası bir erken seçim için sadece Sadettin Saran adaylığını açıkladı. Ali Koç şu anda sessizlik politikası izliyor ve seçim yapmaya hiç niyetli görünmüyor.

Aziz Yıldırım'a aday ol baskıları

Çevresi Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması için baskı yaparken, Aziz Yıldırım'ın buna pek sıcak bakmadığı ve kendi yerine İlhan Ekşioğlu ismini öne çıkarıyor. Ali Koç'un ilk ekibinden Metin Şen'in de 'Olağanüstü bir kongre olursa…' diyerek bazı temaslarda bulunduğu konuşuluyor.

Mehmet Ali Aydınlar'a büyük baskı

İsmi her dönem başkan adayları arasında geçen eski Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a da büyük baskı yapıldığı belirtiliyor. Başkanlık için gönüllü olmayan Aydınlar'ın elini taşın altına sokması için kulübün bazı ağır toplarının çalışma yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.