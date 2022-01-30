Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK Başkanı bunu dese görevde kalırdı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak "TÜİK Başkanı’nı “Kul hakkı yemem ben” diyen noktaya kim nasıl getirdi?" diyerek ortaya bir iddia attı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokraside bir deprem oluyor. Haksızlıklara tahammül edemeyen, baskıyla yolsuzluk dosyasına imza atmasına istenen kişiler bu dosyalara imza atmıyorlar." dedi.

Youtube kanalında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bizim yaptığımız çağrımız tuttu. Bize yağmur gibi belge yağmaya başladı. Biz bu belgeleri tabii hemen kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Araştırmamız gerekiyor, ek belgeler var mı yok mu diye. Ben aslında o çağrıda bürokratların direnmelerinin devlet için ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bizim milletvekillerimiz önümüzdeki süreçte bu belgeleri parça parça kamuoyuyla paylaşacak. Belki bazılarını TBMM Genel Kurulu’na taşıyacağız, tutanaklara da geçmeli bunlar."

TÜİK Başkanı, ‘Ben kul hakkı yemem’ dedi; ‘Sayın Erdoğan’ın talimatıyla ifade ediyorum, kul hakkı yenmesine izin vermem’ deseydi görevde kalabilirdi. Kendi özgür iradesiyle kul hakkı yemeyeceğini söyleyerek sıkıntıyı dile getirdi ve ondan sonra görevine son verildi. TÜİK Başkanı’nı “Kul hakkı yemem ben” diyen noktaya kim nasıl getirdi? Asıl üzerinde durulması gereken nokta o."