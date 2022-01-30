BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  GÜNCEL

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan isyan etti: Faturalar can yakıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan isyan etti: Faturalar can yakıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan elektriğe gelen zamlar sonrası faturaların haline isyan ederek "Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin" diye yazdı.

Abone ol

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusuf Kaplan, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Omicron başka koldan geldi! Pandemide sona gelinmedi
Omicron başka koldan geldi! Pandemide sona gelinmedi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Hüseyin Aydın kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Aydın ailesi
Hüseyin Aydın kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Aydın ailesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP'nin 29'uncu yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP'nin 29'uncu yıl dönümünü kutladı
Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK Başkanı bunu dese görevde kalırdı
Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK Başkanı bunu dese görevde kalırdı
YSK'da seçim hazırlıkları tam gaz Faz-2'ye geçildi
YSK'da seçim hazırlıkları tam gaz Faz-2'ye geçildi
Erken seçim iddiası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? İşte başkan adayları
Erken seçim iddiası! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? İşte başkan adayları
Diler Saraç gençliği ve son hali nasıldı? Diler Saraç filmleri ve dizileri
Diler Saraç gençliği ve son hali nasıldı? Diler Saraç filmleri ve dizileri
Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası yalan çıktı! AFAD açıkladı
Kamplarda 15 Suriyeli çocuğun donarak öldüğü iddiası yalan çıktı! AFAD açıkladı
Meclis'in gündemi yoğun Öğretmenlik Kanunu'ndan Semra Güzel gündemine...
Meclis'in gündemi yoğun Öğretmenlik Kanunu'ndan Semra Güzel gündemine...