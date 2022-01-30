Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan isyan etti: Faturalar can yakıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan elektriğe gelen zamlar sonrası faturaların haline isyan ederek "Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin" diye yazdı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusuf Kaplan, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadelerini kullandı.