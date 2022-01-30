Seccad Yeşil kimdir aslen nereli kimin oğlu Seccad Yeşil babası kim?

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 42 yaşında hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu Rize, Fındıklı'da hayatını kaybetti. Katil zanlısı olan 5 kişiden 4'ü yakalandı fakat Seccad Yeşil hala aranıyor. Peki kimdir Seccad Yeşil, aslen nereli, kaç yaşında?

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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Erken tarafından katil zanlılarına yönelik paylaşımlar yapıldı Diğer taraftan bu sabah emniyet güçleri tarafından 9 kişi daha gözaltına alındı. Peki Seccad Yeşil kimdir, aslen nereli, babası kim?

Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin olarak İstanbul Emniyeti’nden ilk açıklama geldi.

Cinayetle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Seccad Yeşil Kimdir?

Öte yandan Emniyet'in açıklamasında, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

