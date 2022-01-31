Bugün son gün! Araç sahipleri dikkat... Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödemeleri için bugün son gün. 2022'de en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı. 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İŞte model model MTV ücretleri...
Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Bu durumda MTV'nin ilk taksidi ödemesi için bugün son gün. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte ayrıntılar...
01.01.2018 öncesi tescil edilen araçların MTV tutarları
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 öncesi tescil
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 öncesi tescil
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira