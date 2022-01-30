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Ankara için 'kar alarmı' verildi! Bu akam başlıyor yarına kadar yoğun kar var

Ankara için 'kar alarmı' verildi! Bu akam başlıyor yarına kadar yoğun kar var

Meteoroloji Ankara için alarm verdi. Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra kar yağışı bekleniyor. Yağış yarın sabaha kadar sürecek. Ankara Valiliği de tüm vatandaşları uyardı...

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Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Ankara genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı
Ankara Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

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