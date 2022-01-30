BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  EKONOMİ

Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı

Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar aralıksız sürüyor. DEVA Partisi lideri Babacan, akaryakıta yapılan zamları bu kez tiye aldı. Eşi Zeynep Babacan ile at üzerindeki fotoğrafını twitter hesabından paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' notunu düştü.

Abone ol

Benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebileceği belirtildi. Uzmanlar yine şubat ayında akaryakıt istasyonlarına verilecek komisyon oranın 1 TL artacağını ve bu tutarın da pompaya yansıyacağını açıkladı. Böylece benzin ve motorinin fiyatı 16 lirayı geçecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıktı.

'Benzin fiyatlarını görünce biz'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, benzindeki rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatına twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Eşi Zeynep Babacan ile ata bindiği fotoğrafı paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Regaib Kandili ne zaman 2022 hangi güne denk gelir Diyanet takvimi
Regaib Kandili ne zaman 2022 hangi güne denk gelir Diyanet takvimi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu: Bay Kemal yalancılığını ispat ettin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu: Bay Kemal yalancılığını ispat ettin
Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem
Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem
Made in Turkey maskeler Yunan parlamentosunu karıştırdı
Made in Turkey maskeler Yunan parlamentosunu karıştırdı
MTV 2022 1. taksit ödeme son gün ne zaman GİB ödeme tarihi
MTV 2022 1. taksit ödeme son gün ne zaman GİB ödeme tarihi
Adenovirüs yöntemiyle bir yerli aşı daha! Koruyuculuğu daha uzun
Adenovirüs yöntemiyle bir yerli aşı daha! Koruyuculuğu daha uzun
2022 ehliyet harçları kaç para her şey dahil ne kadar oldu?
2022 ehliyet harçları kaç para her şey dahil ne kadar oldu?
İsrail'den BAE'ye normalleşme sonrası ilk resmi ziyaret Türkiye'ye de gelecek
İsrail'den BAE'ye normalleşme sonrası ilk resmi ziyaret Türkiye'ye de gelecek
İstanbul Havalimanı CEO'su: Atatürk Havalimanı açılamaz
İstanbul Havalimanı CEO'su: Atatürk Havalimanı açılamaz