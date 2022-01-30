Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar aralıksız sürüyor. DEVA Partisi lideri Babacan, akaryakıta yapılan zamları bu kez tiye aldı. Eşi Zeynep Babacan ile at üzerindeki fotoğrafını twitter hesabından paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' notunu düştü.

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Benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebileceği belirtildi. Uzmanlar yine şubat ayında akaryakıt istasyonlarına verilecek komisyon oranın 1 TL artacağını ve bu tutarın da pompaya yansıyacağını açıkladı. Böylece benzin ve motorinin fiyatı 16 lirayı geçecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıktı.

'Benzin fiyatlarını görünce biz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, benzindeki rekor seviyeye ulaşan benzin fiyatına twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Eşi Zeynep Babacan ile ata bindiği fotoğrafı paylaşan Babacan, ''Benzin fiyatlarını görünce biz'' ifadelerini kullandı.