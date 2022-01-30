Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu: Bay Kemal yalancılığını ispat ettin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da “Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına cevap veren Erdoğan "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin." dedi

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun video yayınlayarak usulsüz ihalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Erdoğan ihalelere imza atmadığını söyleyerek "Bay Kemal yalancılığını ispat ettin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon konuşmasından satır başları:

-Birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafındaki kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. CHP kiminle yan yana terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü onun Meclis'teki uzantısı malum. Şimdi Gabar'da Tendürek'te teröristler var mı? İnlerine girdik, duman ettik.

Nerede namus, nerede şeref?

-Bölücü terör örgütün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesindeler. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar. En kritik yerleri PKK'sından FETÖ'süne kadar terör örgütüyle irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp teröristleri aldılar. Hatırlarsınız bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarına söz vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin nerede namus, nerede şeref?

-Ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet etmediler mi? Allah göstermesin yarın ülkenin başına geçseler aynısını yapacaklar. Bunlar Batı'dan talimat alacaklar. Bunların hizmet etme derdi yok. Bir kadın vardı ya televizyonda ne diyordu 'Büyük yalan söyleyeceksin'. Bunları dediler mi? Sonra ne oldu yargı aldı tutukladı şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar CHP'ye Bay Kemal'e. O da yalanı bunlardan öğrendi.

Yalancılığını ispat ettin

-Geçen akşam gene çıkmış benim televizyon programım vardı aynı saatte açıklama yapıyor. Yine bir yalan bir ihale yapmışız 5'li çete diyor müteahhit firmalara biz burayı üç kat fazlası rakamla verdiğimizi, ve bir kağıt gösteriyor altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil Bey'e dedim ki yarın akşam çık bir dersini ver dedim.

-Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.