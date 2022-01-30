Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yanında kendisine hain diyen çocuk için açıklama

TRABZON'DA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'O adam hain' diyen çocuğun sözleri sonrası sosyal medyada tepki yağmuru başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili çağrı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu alıp kendisi için 'O adam hain' diyen çocukla ilgili paylaşılan görüntülere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" dedi

CHP Genel Merkezi, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye'nin evlatlarını artık rahat bırakın" ifadelerine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kınadı. Ardından CHP teşkilatlarından tepki mesajları yağmaya başlamıştı.

Sahneye çıkan çocuk “Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” demişti.