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Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı

Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Belçikalı stoper Christian Luyindama'yı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon'a kiraladı.

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Galatasaray Yedlin'den sonra Luyindama ile de yollarını ayırdı. Bir süredir isminin üstü çizilen ve ilk 11'e girmekte zorlanan Kongo'lu stoper 13 Aralık'taki Sivasspor maçında Muslera'yla çarpışıp sakatlandı. 

Sakatlığından itibaren forma şansı da bulamayan Luyindama, sezon sonuna kadar Al-Taawon forması giyecek. Sarı kırmızılılar Al-Taawon'dan kiralama ücreti almayacak ve oyuncunun maaşını Arabistan ekibi üstlenecek.

Galatasaray ayrılığı resmi Twitter hesabından resmen duyurdu.

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