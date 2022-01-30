BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Esenler İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni'nde yaptığı konuşmada, siyasi mücadelelerinin kutsal ve mübarek olduğunu, adalet terazisini düzeltmek için mücadele verdiklerini belirtti.

CHP'nin gerçek anlamda "halkın partisi" olması için mücadele ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olacak, fakirin partisi, fukaranın partisi, yoksulun partisi olacak. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmeyecek. Herkesi kucaklayacağız, herkesle beraber yaşayacağız. Herkesin sorunu benim sorunummuş gibi üzerinde duracağız ve o sorunu çözmeye çalışacağız. Hiç kimseye tepeden bakmayacağız, hiç kimsenin derdini anlatırken lafını ağzına tıkamayacağız ve herkesin yoldaşı olacağız." dedi.

Ülkede yaşayan herkesin sorumluluğunun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sorunların demokratik yollarla ve birlikte aşılabileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, her çocuğun karnının doyduğu güzel bir ülke istediğini, Aile Destekleri Sigortası ile geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerin sosyal devleti yanında göreceğini bildirdi.

Partisinin geçmişte hatalarının olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim? Bak bakalım o başörtülü kadına işi var mı, gücü var mı, evinde yemeği var mı, yiyeceği var mı, karnı doyuyor mu? Siyasetin konusu bu, buraya siyaseti getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının devamında "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Her birimiz komşularımızla iyi geçinirdik. Eğer güzel yemek yapıyorsak komşumuza da götürürdük. Dolayısıyla bayramlarda otururduk, kucaklaşırdık. Dertlerimizi anlatırdık, sevinçlerimizi paylaşırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini soruyoruz, komşumuzun inancını soruyoruz, komşumuzun yaşam tarzını soruyoruz. Yani toplum ayrıştı, ayrıştırdılar toplumu, buradan çekip çıkarmamız lazım." dedi.

- "Manevi değerlerimiz, bizi bir arada tutan çimentolardan birisi"
Herkesin inancına saygı gösterilmesini beklediklerine, Allah ile kul arasındaki manevi ilişkiyi hiç kimsenin sorgulayamayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Peygambere verilmeyen bu yetkiyi dahi birileri üstlenip, 'Sen dindarsın', 'Sen dinsizsin' diye bir ayrım yapıyorlarsa bilin ki o insanlıktan çıkmıştır. Bizim manevi değerlerimiz önemlidir ve biz manevi değerlerimizi korumak zorundayız ve bizim manevi değerlerimiz, bizi bir arada tutan çimentolardan birisidir. Bu çerçeveden bakmak lazım." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'ye katılan 450 yeni üyeyi temsilen toplam 15 kişiye parti rozetini takarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay'ın yanı sıra yeni üyelerden Sevda Karakoyun, Dilek Yazan ve Akif Emin Hüseyinoğulları da konuşma yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Okullar ne zaman açılacak 2022 yarıyıl tatili uzar mı?
Okullar ne zaman açılacak 2022 yarıyıl tatili uzar mı?
3 aylar ne zaman başlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur nasıl niyet edilir?
3 aylar ne zaman başlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur nasıl niyet edilir?
Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı
Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu: Bay Kemal yalancılığını ispat ettin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu: Bay Kemal yalancılığını ispat ettin
Recep ayı ne zaman 2022 Recep ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler
Recep ayı ne zaman 2022 Recep ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler
Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem
Kabine 3 Şubat'a kilitlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında kritik gündem
Made in Turkey maskeler Yunan parlamentosunu karıştırdı
Made in Turkey maskeler Yunan parlamentosunu karıştırdı
Kanada'da aşı karşıtları sokakta! Başbakan Trudeau ailesiyle gizli yere kaçırıldı
Kanada'da aşı karşıtları sokakta! Başbakan Trudeau ailesiyle gizli yere kaçırıldı