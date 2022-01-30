BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  GÜNCEL

4 aşılı eski CHP Milletvekili Salih Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi 

4 aşılı eski CHP Milletvekili Salih Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi 

CHP Kocaeli eski Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Abone ol

22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmanlı Ocakları parti kuruyor! Yeni partinin adı belli oldu
Osmanlı Ocakları parti kuruyor! Yeni partinin adı belli oldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı
Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı
Sivas'taki bu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor! Her şey 44 yıl önceki olayla başladı
Sivas'taki bu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor! Her şey 44 yıl önceki olayla başladı
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı
EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı
Okullar ne zaman açılacak 2022 yarıyıl tatili uzar mı?
Okullar ne zaman açılacak 2022 yarıyıl tatili uzar mı?
Ankara için 'kar alarmı' verildi! Bu akam başlıyor yarına kadar yoğun kar var
Ankara için 'kar alarmı' verildi! Bu akam başlıyor yarına kadar yoğun kar var
3 aylar ne zaman başlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur nasıl niyet edilir?
3 aylar ne zaman başlar 3 aylar orucu kaç gün tutulur nasıl niyet edilir?
Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı
Benzin fiyatları uçtu Ali Babacan eşi Zeynep Babacan'la ata binip 'Benzin fiyatlarını görünce biz' diye paylaştı