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Rize'de ilginç yasak! Şambrellerle kaymak yasaklanınca çözüm olarak bakın ne yaptılar

Rize'de ilginç yasak! Şambrellerle kaymak yasaklanınca çözüm olarak bakın ne yaptılar

RİZE Ayder’de düzenlenen kar festivalinin ikinci gününde yoğunluk nedeniyle kazaların önüne geçebilmek için şambrellerle kaymak yasaklandı.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali ikinci gününde de devam etti. İlk güne nazaran katılımın artması ile şambrelle kayanlar tehlike oluşturmaya başladı. Bu nedenle festival komitesi şambreller ile kaymayı yasakladı. Şambreller ile kaymak yasaklanınca bu kez vatandaşlar naylon poşetlerin üzerine oturarak kaymaya başladı.

Festivalin ikinci gününde katılımın yoğun olmasından dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için şambrelle kaymayı yasakladıklarını dile getiren Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, “Normal günlerde şambrel ile kaymak serbest fakat şu an Ayder çok kalabalık olduğu için düne nazaran bugün daha kalabalık olduğu için şambrel ile kaymayı yasakladık. Şu ana kadar 1 tane çocuğumuza biraz çarptı ama henüz 1 tane bile ambulansımız aşağıya inmedi yaralı taşımak için. Sakatlığımız henüz çok şükür yok” dedi.



"Tehlikeli oluyor"
Festivale katılan Ahmet Memişoğlu isimli genç ise, “Şambrel ile geçen yıl kayıyorduk. Gayet de eğlenceli oluyordu ama muşambalarla pek kayılmıyor. Bunlar da tehlikeli oluyor. Kalçamı çarptım ama Allah’tan bir şey olmadı. Yine de eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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