BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  DÜNYA

NATO Ukrayna'ya birlik gönderecek mi? Stoltenberg'ten açıklama

NATO Ukrayna'ya birlik gönderecek mi? Stoltenberg'ten açıklama

Rusya ve Batı arasında Ukrayna gerilimi büyürken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması geldi.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik NATO ve ABD’nin de müdahaleleriyle iyice tırmanırken, bugün NATO’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazar günü yaptığı açıklamada, NATO’nun olası bir Rus işgali durumunda NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya savaş birlikleri gönderme planı olmadığını söyledi.

İngiliz BBC Televizyonu’na konuşan Stoltenberg, Rusya’nın işgal etmesi halinde Ukrayna’ya NATO askeri yerleştirip yerleştirmeyeceği sorusuna, “Ukrayna’ya NATO muharebe birlikleri yerleştirme planımız yok… destek sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Stoltenberg, “NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Bunda hiç şüphe yok.” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan da son dakika bir Ukrayna açıklaması geldi. Johnson, Ukrayna’nın Rusya sınırındaki resmin “giderek daha endişe verici” olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, “Rusya’yı müzakerelere katılmaya ve pervasız ve feci bir işgalden kaçınmaya çağırmaya devam ediyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten Metaverse hacılığı için flaş açıklama! Suudiler Kabe'yi sanal ziyarete açtı
Diyanet'ten Metaverse hacılığı için flaş açıklama! Suudiler Kabe'yi sanal ziyarete açtı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye büyükelçilerle görüşme tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye büyükelçilerle görüşme tepkisi
Rize'de ilginç yasak! Şambrellerle kaymak yasaklanınca çözüm olarak bakın ne yaptılar
Rize'de ilginç yasak! Şambrellerle kaymak yasaklanınca çözüm olarak bakın ne yaptılar
4 aşılı eski CHP Milletvekili Salih Gün koronavirüsten yaşamını yitirdi 
4 aşılı eski CHP Milletvekili Salih Gün koronavirüsten yaşamını yitirdi 
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yanında kendisine hain diyen çocuk için açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yanında kendisine hain diyen çocuk için açıklama
Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı
Galatasaray, Christian Luyindama'yı Al Taawon'a kiraladı
Sivas'taki bu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor! Her şey 44 yıl önceki olayla başladı
Sivas'taki bu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor! Her şey 44 yıl önceki olayla başladı
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik