Sosyal medya uzmanı Yusuf Güney uyardı: Herkes fenomen olamaz

Pandemi ile beraber artan sosyal medya kullanımı ve artık herkesin fenomen olma heveslerinin ardından yollardır sosyal medyada bulunan ve İnstagram’da 5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya uzmanı ve dj Yusuf Güney, Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlar yaparken küçük takipçilerini de düşünerek bunu yapmaları gerektiğini söyledi.

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Pandemi süreciyle birlikte dönemin en popüler mesleği haline gelen influencer mesleğine yoğun bir ilginin olduğuna değinen Sosyal medya uzmanı Yusuf Güney, “Eskiden çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında futbolcu, sanatçı olacağım derlerdi, şimdi sorulduğunda ise fenomen olmak istiyorum diyor birçok genç arkadaşlarımız ve çocuklar. Sosyal medyada paylaşım yapmak için paylaşım yapılmamalı, çok emek vermek gerekiyor. Ayrıca sosyal medyada örnek aldığınız insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkesin fenomen olacağına o yüzden inanmıyorum.” dedi.







"Takipçi sayısına göre reklam"

Sosyal medya reklamları ile takipçi sayısı çok olanların kazanmaya başladığını da belirten Yusuf Güney sözlerine şöyle devam etti, “Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve buna benzer popüler sosyal medya ağları öyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı ki bu durum ticaret yapanların da dikkatinden kaçmadı. Özellikle Instagram bütün rakiplerini geride bırakarak milyarı aşkın üyeye sahip hale geldi. Yapılan araştırmalar 60 milyon kişinin günde ortalama 7 saat kadar internette vakit geçirdiğini gösteriyor. Bu veriler ışığında, reklam ve diğer tanıtım sektörlerinin de bu sosyal ağlara kayması gayet doğal ve doğru bir adımdır. Kişisel blog, şirket, firma, ürün tanıtımı, ünlü isimler birçok farklı alandan kişi Instagram gibi sosyal ağlarda birçok kullanıcıya ulaşabiliyor. Televizyon reklamlarına milyonlarca reklam bütçesi ayıran şirketler artık yatırımlarını sosyal medyaya kaydırmaya başladı.







Instagram Z kuşağının tercihi

Sosyal medya uzmanı Yusuf Güney z kuşağının ilk tercihleri arasında İnstagram olduğunu da belirterek, “Günümüzde özellikle pandemi döneminde reklamlar sosyal medyada yaygınlaştı. Çünkü bu dönemde ortalama internette geçirilen 7 saatlik sürede ve kişi sayısından inanılmaz bir artış oldu. Hatta market alışverişini bile internetten yapan insanların sayısında ciddi bir yükseliş grafiği var. Bu durum takipçi sayısı çok olan insanların reklam yüzü ve marka elçisi olmasına neden oldu. Bu sayede hedef kitlelerine ulaşma konusunda nokta atışı yapan firmalar ve influencerlar karlı çıktı” dedi